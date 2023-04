Nel primo tempo di Pisa-Cagliari 0-0 una grossa chance l'ha avuta Nik Prelec, fermato da un provvidenziale intervento di Caracciolo. Primo gol in rossoblù rinviato per il classe 2001 sloveno arrivato a gennaio dal Tirol, ma la sua fiducia rimane intatta. «Non ho rivisto l'azione, ma sapevo quando ho tirato che se non l'avesse toccata sarebbe andata in porta», le sue parole a fine partita sull'occasione mancata. «Io ci provo, do sempre tutto. Però se non faccio gol lo fa Lapadula».

Oggi però anche il suo compagno di reparto non è riuscito a trovare la via della rete, complici le parate di Nicolas fra cui quella allo scadere in rovesciata. Prelec è comunque contento della coppia offensiva: «Mi trovo bene con lui. Mi aiuta tanto, io corro per lui e mi dà consigli per dialogare: stiamo facendo bene».

L'aiuto. L'arrivo di Prelec a Cagliari due mesi e mezzo fa è stato una richiesta di Ranieri, che l'aveva già conosciuto quando era alla Sampdoria: più volte aggregato dalla Primavera nella stagione 2020-2021, ma senza esordire. L'attaccante elogia il tecnico che ha ritrovato in rossoblù: «Ti dà molto fiducia quanto ti vuole uno come lui. Anche quando ero più piccolo, alla Sampdoria, mi dava fiducia e mi portava sempre in panchina. Mi trovo bene, sono felice che mi stia dando l'opportunità di giocare. È un bravissimo allenatore, anche se ha trovato una squadra in crisi l'ha riportata in alto. Per noi è molto importante».

