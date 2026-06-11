Fabio Pisacane prolunga col Cagliari. L’allenatore rossoblù questa mattina ha firmato il nuovo contratto con la società, fino al 30 giugno 2028 e con un’opzione per una stagione ulteriore. Dopo i 43 punti della stagione conclusa lo scorso 24 maggio, valsi il 14° posto in Serie A, la sua conferma era ormai scontata – anticipata due settimane fa dal presidente Tommaso Giulini – e ora è arrivata anche l’ufficialità, che segue quella del nuovo direttore sportivo Pietro Accardi.

Pisacane sarà quindi atteso dal suo secondo campionato di Serie A, lui che nel 2016 debuttò da calciatore proprio col Cagliari. Classe ‘86, in rossoblù ha giocato dal 2015 a gennaio 2021 per poi tornare dopo aver chiuso la sua carriera in campo a Lecce. I primi mesi da collaboratore tecnico di Fabio Liverani, con l’esordio in panchina il 26 dicembre 2022 col Cosenza prima dell’arrivo di Claudio Ranieri, poi il passaggio al settore giovanile e la brillante esperienza in Primavera, culminata il 9 aprile 2025 con la storica vittoria della Coppa Italia battendo 0-3 il Milan. Un trionfo che, pochi mesi dopo, gli ha spalancato le porte della prima squadra.

Per il Cagliari di Pisacane la nuova stagione partirà a metà luglio coi primi test al Crai Sport Center di Assemini, poi il trasferimento in Alta Val Camonica per il ritiro di Pontedilegno-Tonale (22 luglio-1 agosto). Debutto ufficiale nel weekend di Ferragosto coi trentaduesimi di Coppa Italia (in casa, avversario da definire), prima giornata di Serie A il 22-23 agosto a Parma.

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