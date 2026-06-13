Un’emozione intensa: la festa di Santa Barbara di Burcei ha vissuto sabato pomeriggio uno dei suoi momenti più forti, fra fede, preghiera.

L’evento è iniziato alle 17 con la vestizione della Santa martire con ori, ex voto, tante rose e un mantello rosso.

Poi la processione guidata dal parroco padre Cristian Pisu, con la Santa portata a spalle sino alla chiesetta campestre dal Comitato e da altri giovani del paese delle ciliegie: un gruppo di giovanissimi presieduto quest'anno da Davide Quartu. Presente anche il sindaco Marcello Malloru (appena eletto), con la fascia tricolore e tanta emozione.

Poi tutti assieme verso la chiesetta della Santa costruita proprio cento anni fa, quando il parroco era don Raimondo Fresia che la inaugurò il 6 giugno del 1926, prima del suo trasferimento alla parrocchia di Uta.

Oggi non è mancato proprio nessuno: col primo cittadino, l'intero Comitato della festa, il Comitato dei pastori, il suono magico delle launeddas e dell'organetto di Burcei e Maracalagonis, i gruppi folk, i carabinieri in grande uniforme, i cavalieri. Tanti, tantissimi i bambini, anche neonati.

Una festa per tutti, trasmessa in diretta da Videolina con la conduzione di Massimiliano Rais e le interviste fra la gente raccolte da Alberto Masu e con gli operatori che hanno ripreso davvero tutto con immagini anche dall'alto, grazie a un drone.

Una festa non solo per Burcei, ma anche per i suoi emigrati nel mondo, per tutti i devoti (non solo sardi) che hanno potuto seguire l’evento da casa, compresa la messa solenne celebrata dal don Pisu nella chiesetta di Santa Barbara.

Dalle 21.45 sempre in diretta su Videolina lo spettacolo musicale e di tradizioni popolari in Piazza, coordinato da Giuliano Marongiu.

La festa in paese andrà avanti sino al 21 giugno fra messe, altre processioni, lo scambio delle bandiere fra i Comitati di quest'anno e del 2027, e anche grandi altri appuntamenti riservati ai bambini e con una grande serata con "I Nomadi".

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