Dopo il pareggio 1-1 nella sfida fra Canada e Bosnia, esordio vincente per gli Stati Uniti ai Mondiali, con una vittoria netta per 4-1 contro il Paraguay sotto gli occhi delle numerose star di Hollywood sugli spalti per la prima: da Tom Cruise a Paris Hilton, Jamie Foxx e Brad Pitt,in molti hanno assistito alla partita nello stadio di Inglewood, a sud di Las Vegas.

Intanto è polemica per le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino, che punge l'Italia: «Con 64 squadre forse si qualificherebbe, o forse dovremmo arrivare a 208». Parole dette con il sorriso sulle labbra, ma che mettono sale sulla ferita delle tre mancate qualificazioni consecutive alla fase finale dei Mondiali e che hanno scatenato la rivolta social dei tifosi azzurri.

"Perplesso" anche il ministro dello Sport italiano, Andrea Abodi, che ha voluto sentire Infantino direttamente al telefono, mentre dalla Figc è trapelata amarezza per "un'uscita infelice. Il calcio insegna rispetto".

Il programma delle partite continua stasera con Qatar-Svizzera (ore 21 su Dazn). Il match del girone B (quello che sarebbe stato dell’Italia in caso si fosse qualificata) è in programma alla San Francisco Bay Area Stadium.

Nella notte invece il debutto Mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti: a mezzanotte sfida il Marocco (Raiuno e Dazn e in streaming su Rai Play). Alle 3 la Scozia di McTominay sfida Haiti (Dazn) e alle 6 la Turchia di Vincenzo Montella scende in contro contro l’Australia (Dazn).

(Unioneonline)

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