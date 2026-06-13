Le presentazioni del Cagliari 2026-2027 prenderanno il via lunedì. Alle 11.30 a Sa Manifattura si terrà l’evento riguardante Pietro Accardi e Max Canzi, rispettivamente nuovo direttore sportivo e direttore del settore giovanile del club rossoblù. Coi dirigenti ufficializzati nelle ultime settimane ci sarà anche il presidente Tommaso Giulini.

Accardi, classe ‘82, lunedì scorso ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Originario di Palermo, nella sua carriera da difensore ha collezionato poco più di un centinaio di presenze in Serie A con le maglie proprio dei rosanero, della Sampdoria e del Brescia. Ha chiuso la sua esperienza in campo all’Empoli nel 2014, diventando team manager e dal 2016 direttore sportivo. per i successivi otto anni. Da giugno 2024 ad aprile 2025 è stato direttore tecnico della Sampdoria.

Per Canzi si tratta invece di un grande ritorno: ha allenato la Primavera del Cagliari dal 2015 al 2020, anno in cui ha chiuso la stagione (dopo lo stop per la pandemia) in prima squadra come vice di Walter Zenga. Poi ha fatto due anni all’Olbia in Serie C, chiusi con la qualificazione ai play-off, e nell’ultimo biennio era alla Juventus Women dove ha conquistato scudetto e Coppa Italia nella prima stagione seguite da Serie A Women’s Cup e Supercoppa in quella appena conclusa.

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