Il prestito di Semih Kılıçsoy al Cagliari scadrà ufficialmente il prossimo 30 giugno, ma l’attaccante turco si può già definire un ex. I rossoblù, come anticipato dal presidente Tommaso Giulini, hanno deciso di non esercitare il diritto di riscatto da dodici milioni di euro e l’attaccante farà ritorno al Beşiktaş. Stasera, il classe 2005 ha voluto salutare la sua ormai ex squadra con un messaggio sui suoi account social.

«Questa stagione a Cagliari è stata molto importante per me», scrive Kılıçsoy. «Porterò sempre con me questa città, questo club e il sostegno che mi avete dimostrato. Grazie di tutto».

L’esperienza di Kılıçsoy al Cagliari si è chiusa con venticinque presenze (ventidue in Serie A) e quattro gol, l’ultimo – splendido, in mezza rovesciata – il 31 gennaio al Verona quando il suo riscatto sembrava scontato. Poi un netto calo di rendimento e la chiusura anticipata della stagione prima della partita col Milan, quando ha chiesto un permesso per motivi familiari per tornare in Turchia.

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