Serata di gala per Fabio Pisacane, con l’allenatore del Cagliari che ha ricevuto a Siena il premio “Briglia d’Oro 2026”, riconoscimento assegnato ogni anno (questa è l’edizione numero 33) dalla sezione senese dell’Aiac, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, per il tecnico che si è fatto notare durante la stagione per risultati sportivi e capacità di guidare il gruppo. Un attestato di stima, annunciato lo scorso 19 maggio, che arriva all’indomani dell’ufficialità per il rinnovo di contratto in rossoblù.

Pisacane, curiosamente, è diventato il secondo allenatore consecutivo del Cagliari premiato con la “Briglia d’Oro”: un anno fa lo stesso riconoscimento era toccato al suo predecessore in Sardegna, Davide Nicola. Negli anni, fra i tanti presenti nell’albo d’oro, figurano anche altri ex allenatori rossoblù come Massimiliano Allegri, Davide Ballardini, Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri, Leonardo Semplici, Gian Piero Ventura, Renzo Ulivieri e Zdeněk Zeman, più Mario Beretta e Francesco Calzona che a Cagliari hanno avuto altri ruoli seppur non in panchina.

In apertura di serata, Pisacane ha anche tenuto uno stage aperto a tutti i tecnici qualificati, dove ha mostrato le sue metodologie e la sua gestione del gruppo nella prima stagione in panchina in Serie A. Poi la premiazione, con queste motivazioni: «Con passione, competenza e grande dedizione ha guidato il Cagliari a una straordinaria salvezza nel campionato di Serie A. Oltre alle ottime e già conosciute capacità tecniche, ha sempre mostrato un lato umano di innegabile valore, affrontando a testa altissima ogni complicata sfida che la vita gli ha posto davanti come ostacolo».

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