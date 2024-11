Quando arriva il finale di partita, Roberto Piccoli diventa una sentenza. Ancora un gol negli ultimi minuti, stavolta al 75’ per la fondamentale vittoria del Cagliari contro il Verona. «Devo fare un grande ringraziamento a Felici: è veramente bravo, si allena benissimo e mi ha fatto un grandissimo assist», dice con il compagno accanto. «Sono stato al posto giusto nel momento giusto, dobbiamo continuare così». Per lui anche il premio di migliore in campo.

C’è chi parla già di Nazionale per Piccoli. Ma lui vola basso: «Penso solamente al Cagliari e a farmi trovare pronto, devo fare ancora tanto». Sulla corsa salvezza: «Siamo una bellissima squadra e giochiamo a calcio, siamo partiti un po’ così ma ora stiamo mostrando il nostro gioco. Dobbiamo continuare tutta la settimana così, per dimostrare in partita cosa siamo capaci di fare».

