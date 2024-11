Ancora un gol nel finale di Roberto Piccoli: l’attaccante sblocca al 75’ Cagliari-Verona e dà un fondamentale 1-0. Per i rossoblù è il ritorno alla vittoria dopo 40 giorni, in uno scontro salvezza.

Nel Verona infortunio nel riscaldamento per Dani Silva, gioca Belahyane. Sei minuti per la prima grande occasione, su corner di Augello a centro area devia Mina col destro di poco a lato. Poco dopo ancora il numero 3 stavolta con un cross da sinistra, Montipò esce male e Piccoli di testa non trova la porta mancando l'1-0. Dall'altra parte Mina (12') blocca Livramento che stava per calciare a botta sicura, ben servito da Tengstedt.

Al 33’ ancora palla di Augello messa in mezzo con Lapadula contrastato al momento del colpo di testa. Dall’angolo devia sul primo palo Zappa e Montipò fa un miracolo per negare il terzo gol consecutivo in casa al numero 28. Proprio al 45’ sinistro improvviso da fuori di Luvumbo alto non di molto. E sull’ultima azione prima dell’intervallo Lazović si mangia lo 0-1 deviando a lato a porta vuota un assist di Bradarić.

Nella ripresa subito Adopo per l'ammonito Marin. Ma è il Verona a sfiorare il vantaggio al 56', con cross di Tchatchoua per il colpo di testa di Lazović sulla traversa a Sherri immobile. Risposta rossoblù su traversone col destro di Augello, Magnani in scivolata alza sopra la traversa in maniera decisiva. Viola, entrato all'ora di gioco assieme a Felici (fuori Lapadula e Zortea), al 66' è affrontato in area da Belahyane: tutto regolare per Mariani fra le proteste.

Il punteggio si sblocca al 75’: i due subentrati Makoumbou e Felici scambiano sulla sinistra, quest’ultimo dal fondo mette in mezzo arretrato e Piccoli, dal limite dell’area piccola, di piatto destro fa 1-0 e secondo gol consecutivo. Subito dopo lascia il posto a Pavoletti. Risposta del Verona con azione a sinistra di Bradarić e assist per Serdar sul cui sinistro si immola Mina in scivolata.

Nel finale, dopo un inserimento di Felici murato al momento del tiro, sinistro di Viola parato da Montipò e respinta con rimpallo su Obert che non riesce a calciare. Finisce dopo quattro minuti di recupero per la gioia della Domus.

