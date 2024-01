«Devo ringraziare Ranieri: lui ha creduto in me da quando sono arrivato». Andrea Petagna si sblocca e avvia il ribaltone del Cagliari che torna alla vittoria battendo 2-1 il Bologna, con una dedica speciale all'allenatore che l'ha scelto titolare oggi venendo ripagato della fiducia.

«Sono molto contento, avevo voglia di dimostrare. Non ho mai giocato tante partite, ho sempre avuto bisogno di avere continuità come è successo con Spal, Monza e Napoli. Dovunque sono stato ho giocato per mostrare il mio valore».

Il suo gol, che ha pareggiato quello di Orsolini, ha aiutato a prendere tre punti fondamentali nella corsa salvezza. «Sfidavamo una squadra forte, abbiamo sofferto fino alla fine ma abbiamo dimostrato di esserci. Dobbiamo continuare così, bisogna lavorare».

