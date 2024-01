Il Cagliari inaugura il girone di ritorno con una sofferta vittoria per 2-1 sul Bologna.

Petagna vince il ballottaggio con Pavoletti, prima punta col sostegno di Viola e Nandez, mentre in difesa si rivede Wieteska. Pronti, via e il Bologna si prende il pallone e non lo molla più. Scuffet (9') deve intervenire sulla conclusione di Urbanski dal limite, ma la risposta del Cagliari arriva subito, all'11', con Viola che tenta il colpo della domenica da centrocampo, ma la palla termina di poco sopra la traversa. La squadra di Thiago Motta tiene il dominio del gioco e, al 24', passa: Orsolini fugge sul filo del fuorigioco, evita che la palla vada sul fondo e infila Scuffet. Ma il Cagliari, che intanto si è messo a cinque dietro con Nandez sulla linea dei difensori, pareggia al 31': lancio di Dossena, Petagna supera di forza Calafiori, aggira Skorupski e fa 1-1. Punteggio che si porta fino all'intervallo.

Si riparte con Azzi al posto di Augello, reduce da 45' in piena sofferenza. Il Bologna tiene palla, ma non punge. E il Cagliari, al 24', colpisce: Wieteska controlla una palla in area e mette in mezzo dove Petagna non ci arriva, ma Calafiori, preso in contropiede, fa autorete. Il Bologna si affida al solito Orsolini, al 33' il suo diagonale però termina sul fondo. Al 37' è bravo Scuffet, in tuffo sul tiro di Fabbian. L'assalto finale degli ospiti viene respinto e il Cagliari festeggia l'inizio del ritorno con una vittoria d'oro.

