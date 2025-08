Scatta l’allerta più alta per le coste della Sardegna orientale. Allerta che si estende anche al zona del cagliaritano. Per la giornata di domenica 3 agosto, la Protezione civile regionale ha, infatti, emanato un bollettino che segnala per il territorio di Cagliari la pericolosità estrema, il cosiddetto codice rosso.

Le condizioni meteo e ambientali, avvertono gli esperti, sono tali da poter generare roghi di grande intensità e con una velocità di propagazione molto elevata, capaci di trasformarsi in poche ore in incendi di vaste proporzioni, anche in presenza dell’intervento coordinato della flotta aerea regionale e statale.

La mappa diffusa dalla Protezione civile mostra una distribuzione del rischio che interessa più zone della Sardegna, ma è nel zona orientale dell’Isola che il pericolo raggiunge i livelli più critici.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e a prendere visione delle norme di comportamento in caso di incendio boschivo.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata