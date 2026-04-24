L’avvicinamento a Cagliari-Atalanta, quintultima giornata di Serie A lunedì alle 18.30, prosegue sempre con due giocatori in personalizzato: Luca Mazzitelli e Leonardo Pavoletti. Se per il primo l’assenza era già sicura (ne avrà almeno per un’altra settimana, se non due), quella del secondo continua a prolungarsi dal rientro dopo la sosta. Il centrocampista si è infortunato al polpaccio, il capitano convive coi soliti fastidi al ginocchio.

Fuori anche – da tempo – Mattia Felici e Riyad Idrissi, che ovviamente non potranno far parte di Cagliari-Atalanta. Per il resto del gruppo prima parte del lavoro in palestra, poi in campo esercizi di attivazione tecnica e una partita a ranghi misti giocata a tutto campo.

I rossoblù, a cominciare da Napoli-Cremonese di stasera, dovranno prima vedere tutte le rivali dirette per la salvezza in campo prima di giocare a loro volta. E proseguiranno il countdown con un nuovo allenamento nella giornata di domani, che si terrà sempre al Crai Sport Center di Assemini al pomeriggio.

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