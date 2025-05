Due squadre alla prova generale in vista dei playoff promozione. Il rinvio all’11 maggio della finale col Monastir, che si sarebbe dovuta giocare domani, ha reso disponibile il Tempio che è stato contattato dalla Torres per un’amichevole. Si gioca domenica mattina al "Vanni Sanna" con inizio alle 10.30 e l'ingresso è gratuito.

I playoff per la promozione in Serie B iniziano domenica, ma sia il primo turno che il secondo, in programma mercoledì, sono dedicati alle squadre arrivate dal quarto al decimo posto. La squadra sassarese entrerà in lizza nella fase nazionale, domenica 11 maggio, ha quindi bisogno di una sgambata anche se è evidente la differenza tecnica con una pur ottima formazione di Eccellenza.

Il Tempio è allenato da Mauro Giorico, ex rossoblù: affronterà invece il Monastir allo Scalarba di Macomer, per la finale secca dei playoff che valgono l’accesso alla fase nazionale, dove c’è in palio un posto in Serie D.

