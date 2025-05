Slitta la finale dei playoff regionali di Eccellenza, Monastir-Tempio. A seguito di questioni organizzative, legate anche alla necessità di gestire l'afflusso allo stadio delle due tifoserie (tre mesi fa, in occasione della gara di campionato a Monastir, sono avvenuti degli scontri nella strada principale del paese), il Comitato regionale ha deciso di posticipare l'incontro da domenica 4 a domenica 11 maggio. Si giocherà sempre allo stadio Scalarba di Macomer, alle ore 16.

La partita sarà regolarmente a porte aperte. Per domenica era previsto che i biglietti sarebbero stati venduti dalle due finaliste e dalla Macomerese, società ospitante: si attendono le nuove modalità di acquisto, che saranno definite in questi giorni.

L'incontro definirà la squadra sarda che prenderà parte ai playoff nazionali, validi per la promozione in Serie D. Nel primo dei due turni, in programma con andata domenica 25 maggio e ritorno domenica 1 giugno, la vincente di Monastir-Tempio (in caso di parità al 90' tempi supplementari, senza una vincitrice si qualifica il Monastir per il miglior piazzamento nella stagione regolare) giocherà contro la seconda del Girone A dell'Eccellenza del Lazio, ossia una tra W3 Maccarese e Civitavecchia (mancano due giornate alla fine del campionato).

