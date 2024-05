Non ha chiuso la stagione in campo Leonardo Pavoletti, ma da capitano è suo un momento speciale durante le celebrazioni alla fine di Cagliari-Fiorentina (LA CRONACA).

«Grazie di essere ancora qui questa sera», dice prendendo in mano il microfono e parlando ai 16.412 presenti allo stadio per Cagliari-Fiorentina.

«È stato un anno difficile, un anno sofferto: volevo dire grazie a tutti voi, perché nei momenti difficili avete dimostrato che il Cagliari viene prima di tutto. Questa cosa ce la siamo portata fino a stasera, mettendoci sempre cuore e sudore. Grazie a voi, perché ci avete spinto e soffiato fino alla salvezza».

L'ultimo ringraziamento va a tutte le persone del Cagliari Calcio, che lavorano dietro le quinte: «Senza di loro non ce l'avremmo mai fatta, questa salvezza è per loro». Ed è poi proprio Pavoletti che chiama in campo Ranieri, per ricevere un sentitissimo tributo.

