Beffa per il Cagliari, sconfitto 3-2 in casa dalla Fiorentina con un rigore al 102' che chiude la stagione.

Si inizia con le lacrime di Ranieri, acclamato da tutto lo stadio per la sua ultima panchina.

PRIMO TEMPO – Cagliari con Viola a sostegno di Lapadula e Luvumbo, mentre dietro Obert sostituisce lo squalificato Dossena al fianco di Mina. Fiorentina con la testa alla finale di Conference, ma sono proprio gli ospiti a scuotere la gara, con un colpo di testa di Belotti (20') disinnescato da Scuffet.

La risposta rossoblù è un fuoco di fila in tre minuti: prima un colpo di testa di Deiola (27') di poco alto, poi un tiro a botta sicura di Luvumbo (28') esalta Terracciano e, infine, ancora testa di Deiola e il portiere viola tira fuori la palla dalla porta. Il Cagliari insiste e al 33' Luvumbo, tutto solo, si fa ipnotizzare da Terracciano. Un minuto dopo ancora destro di Deiola e palla di poco alta. Ma al 39', a sorpresa, è la Fiorentina a mettere il naso avanti, con Bonaventura che pennella col sinistro sotto l'incrocio. Scuffet è bravissimo a evitare il bis su Castrovilli. Al 47' il pareggio di Lapadula viene annullato per fuorigioco e il primo tempo si chiude con la Fiorentina avanti 1-0.

SECONDO TEMPO – Si riparte nella ripresa con gli stessi ventidue e col solito Deiola ispiratissimo. Al 13' il suo colpo di testa esce di pochissimo, ma al 19' ecco finalmente il gol, il primo stagionale, sull'assist di Prati. Gol prima annullato per un possibile fuorigioco e poi convalidato dopo il controllo al Var. Finale pirotecnico. Al 40' il giovane zambiano Kingstone, subentrato a Luvumbo, si inventa un diagonale vincente, ma dopo 4' Gonzalez sorprende la difesa rossoblù e fa 2-2. Al 45' ancora una rete di Lapadula viene annullata per fuorigioco. Nel recupero, standing ovation anche per Nandez, sostituito da Di Pardo, e per Aresti e Mancosu.

Ma al 101' l'arbitro, dopo consluto col Var, pesca un tocco di Di Pardo sul Beltran: rigore e Arthur spiazza Aresti. Gol e fischio finale. La stagione si chiude con una beffa, ma il Cagliari resta in Serie A.

© Riproduzione riservata