Cagliari ko in trasferta contro il Palermo.

Chi sale e chi scende?

Chi sale: Leonardo Pavoletti

Almeno lui ha un motivo per sorridere e provare a dare un senso alla trasferta siciliana. Anche se avrebbe barattato volentieri il quinto gol stagionale (il quarto nelle ultime quattro partite) con i tre punti. E se invece di segnarlo al 95’, lo avesse fatto in una delle due occasioni avute in avvio (la prima la più clamorosa), la partita avrebbe preso tutt’altra piega. In questo momento di totale confusione, è tra i pochi a trasmettere un minimo di certezze. Anche per il modo e la costanza con cui si sacrifica per la squadra, l’unico dei tre là davanti a Palermo.

Chi scende: Nahitan Nandez

Che non fosse in giornata si era intuito sin dai primi affondi. Confuso, impacciato. Andava sistematicamente a sbattere sull’avversario e faceva una fatica immane persino ad addomesticare il pallone, finendo spesso col perderlo. L’ennesimo passo indietro dopo la prova straripante contro il Perugia. Se una settimana fa alla Unipol Domus era stato decisivo, il grande trascinatore, al Barbera ha mandato al patibolo i compagni commettendo il fallo da rigore che ha sbloccato il risultato e cambiato radicalmente una partita che i rossoblù sembravano avere in pugno.

© Riproduzione riservata