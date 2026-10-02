Appaiate in classifica al sesto posto, Campobasso e Torres cercano di scoprire quanto valgono. Domenica alle 14.30 gioca in trasferta la squadra sassarese, dove finora ha raccolto solo un punto in tre gare. Il tecnico Alfonso Greco ribatte: «Non c'è una vera spiegazione tra la diversità di rendimento in casa e fuori, perché solo a Grosseto non siamo riusciti a fare la nostra partita».

Avversaria insidiosa il Campobasso propone due attaccanti pericolosi: 7 gol per il duo Oliveira-Stoppa. «Hanno talento e imprevedibilità, ci vrrà una prestazione di spessore. Sarà un bel test per capire a che punto siamo e cosa possiamo dire in questo campionato».

Gli imprevisti non mancano, ma se non altro questa settimana sembra in attivo la voce che confronta i rossoblù recuperati con quelli costretti a fermarsi: «Si sono allenati con la squadra i difensori Zanandrea e Scaringi, anche se il secondo è fermo da due mesi e ha bisogno di tempo. È rientrato pure l'attaccante Bonin».

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