Dopo l'Inter, un altro big match in casa per il Cagliari: domenica 11 ottobre alle 20.45 all'Unipol Domus arriva la Juventus per la sesta giornata di Serie A.

La vendita dei biglietti al via con due fasi: la prima, dalle 16 alle 23.59 di oggi, giovedì 1° ottobre, in prelazione per i possessori della membership Islanders (solo online inserendo il codice “Islanders” e non nei punti vendita, con un massimo di 2 biglietti a codice); la seconda, la vendita libera, è invece in programma dalle 10 di venerdì 2 ottobre, con i tagliandi disponibili nelle ricevitorie autorizzate TicketOne, online su cagliaricalcio.ticketone.it e al Ticket Service di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari.

I prezzi vedono 45 euro per le due curve, 125 euro per i Distinti, 155 euro per la Tribuna Blu e 205 per la Tribuna Rossa. Previste riduzioni per donne, Under-18 e Over-65 a 105 euro in Distinti, 125 euro in Tribuna Blu e 155 euro in Tribuna Rossa. A questi prezzi vanno aggiunti 3 euro di prevendita su tutti i canali di vendita.

Dalle 16 di venerdì 2 ottobre sino alle 19 di sabato 10 sarà attiva anche la vendita dei biglietti per il settore ospiti, riservata esclusivamente ai possessori di fidelity card della Juventus non residenti in Piemonte e Lombardia, al prezzo di 40 euro più 3 euro di diritti di prevendita e con un massimo di 4 biglietti per acquirente. Le restrizioni per Cagliari-Juventus riguardano i residenti in Piemonte e Lombardia, ai quali è vietato l'acquisto dei biglietti nei settori ordinari.

Resta attiva anche la vendita per i settori riservati ai tifosi con disabilità, in Distinti e Curva Sud. Chi risiede fuori dalla Città Metropolitana di Cagliari può richiedere i biglietti scrivendo a biglietteria@cagliaricalcio.com a partire dall'apertura della vendita libera, venerdì 2 ottobre alle 10, e fino a esaurimento dei posti: le richieste inviate prima di quell'ora non saranno prese in considerazione e le domande verranno gestite in ordine cronologico di ricezione.

I residenti nella Città Metropolitana, invece, possono acquistare direttamente al Ticket Service di Piazza L'Unione Sarda.

(Unioneonline)

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