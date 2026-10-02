Per la prima volta, M’Bala Nzola entra fra i convocati di Fabio Pisacane. L’attaccante angolano, preso l’ultimo giorno di mercato, è a disposizione per l’amichevole Rayo Vallecano-Cagliari (domani ore 14 a Vallecas, Madrid) e potrà così debuttare in rossoblù, seppur non ancora a livello ufficiale, dopo un mese in cui si è allenato per trovare una condizione ottimale. Un test dove il tecnico potrà far mettere minuti nelle gambe a chi finora – per vari motivi – ha giocato poco o niente, con Yerry Mina, Riccardo Ciervo, Yanis Massolin e Kevin Carlos fra gli altri osservati speciali.

In gruppo, aggregati anche tre giocatori dalla Primavera del Cagliari: Nicola Grandu, capitano dell’Under-20 di Alberto Gallego, Samuele Piro, centrocampista classe 2008 lo scorso anno in prestito al Monastir in Serie D, e Alessandro Sugamele, l’attaccante già visto in Serie A contro il Lecce. Assenti i nazionali Alen Sherri (Albania), Adam Obert (Slovacchia), Alessandro Romano e Daniel Maldini (Italia), Alieu Fadera (Gambia), Joseph Liteta (Zambia) e Juan Rodríguez (Uruguay) più gli indisponibili Alessandro Deiola, Mattia Felici, Riyad Idrissi e Yael Trepy.

Questi i ventuno convocati di Pisacane per Rayo Vallecano-Cagliari.

Portieri: Elia Caprile, Boris Radunović;

Difensori: Giuseppe Aurelio, Nicola Grandu, Raphael Kofler, Yerry Mina, Yukinari Sugawara, Zé Pedro;

Centrocampisti: Demi Akarakiri, Michel Adopo, Riccardo Ciervo, Jacopo Fazzini, Roberto Gagliardini, Yanis Massolin, Samuele Piro, Ivan Sulev, Harry Winks;

Attaccanti: Kevin Carlos, Paul Mendy, M'Bala Nzola, Alessandro Sugamele.

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