Amichevole internazionale per il Cagliari, che sfrutta la maxi sosta per le nazionali per tenersi in forma con un test contro il Rayo Vallecano. I rossoblù di Fabio Pisacane saranno di scena a Madrid, al Campo de fútbol de Vallecas, questo sabato alle ore 14. Il tecnico non avrà a disposizione i sette nazionali (Alen Sherri, Adam Obert, Alessandro Romano, Daniel Maldini, Alieu Fadera, Joseph Liteta e Juan Rodríguez) più capitan Alessandro Deiola, operato lunedì a Nuoro per un fastidio al ginocchio.

Il Rayo Vallecano, allenato da Beñat San José, è dodicesimo nella Liga con 8 punti in sette giornate e nella scorsa stagione ha raggiunto la finale di Conference League persa contro il Crystal Palace. Nell’ultima partita prima della sosta ha pareggiato 1-1 contro l’Osasuna in trasferta.

L’amichevole tra Rayo Vallecano e Cagliari vale per la decima edizione del Trofeo Vallecas: i biglietti potranno essere acquistati alla biglietteria centrale (il club madrileno è “famoso” in Spagna per non avere una vendita online) a partire da questo pomeriggio. La disponibilità dei tagliandi proseguirà giovedì e venerdì dalle 11 alle 20, poi sabato dalle 11 fino all’inizio della partita.

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