Va al Cagliari la decima edizione del Trofeo de Vallecas: nell’amichevole contro il Rayo Vallecano, i rossoblù battono 5-6 i padroni di casa a Madrid ai rigori, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. A segno Nzola all’esordio, Caprile para due tiri nella serie finale dal dischetto.

Il Cagliari – privo di mezza squadra fra cui i sette nazionali – è schierato al via con Radunović; Sugawara, Mina, Kofler, Aurelio; Adopo, Winks, Fazzini; Massolin; Nzola; Mendy. Il primo tempo è in particolare di marca Rayo Vallecano, con diverse parate di Radunović. Gli spagnoli passano al 24’, con un tiro al volo di Álvaro García con il sinistro, e sfiorano il raddoppio al 29’ con De Frutos (altra parata di Radunović) e al 33’ con Camello (conclusione che sfiora il palo).

Nella ripresa c’è subito Caprile in porta, mentre al 62’ entrano Ciervo, Gagliardini e Zé Pedro al posto di Fazzini, Winks e Mina. Tocca poi ai giovani Grandu, Sugamele e Sulev per Aurelio, Massolin e Mendy e proprio uno di questi, Sugamele, appena entrato serve al centro Nzola che in tap-in firma il pareggio al 77’. Tre minuti dopo sfiora il 2-1 Isi Palazón che colpisce il palo, mentre per il finale (dall’86’) in campo nei rossoblù anche Akarakiri e Piro (quest’ultimo all’esordio in prima squadra) per Adopo e Nzola.

Ai rigori segnano Valentín, Sugamele, Nteka, Sulev, Fran Pérez e Sugawara, poi Caprile para il tiro dello specialista Isi Palazón. Sbaglia però anche Gagliardini, che si fa respingere il tiro da Molina. Rayane e Ciervo mandano la serie a oltranza, dove Caprile para su Pelayo e Zé Pedro segna il penalty decisivo che dà la vittoria al Cagliari.

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