Nations League, niente Francia per Alessandro Romano e altri 8 azzurriLa scelta del ct Mancini in vista della sfida contro i Bleus. Il centrocampista del Cagliari si allenerà in vista del successivo match contro la Turchia
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Nove giocatori azzurri non partiranno per Parigi. Come già accaduto in occasione della trasferta di Bursa, il ct Roberto Mancini ha deciso di non sottoporre tutta la rosa al trasferimento nella capitale transalpina per affrontare domani sera la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. Tra gli esclusi per la sfida contro i Bleus anche il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano.
A Coverciano, oltre a Romano, non si alleneranno con il resto del gruppo Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora e Massimo Pessina.
I nove parteciperanno invece a una seduta di lavoro con parte dello staff tecnico e performance, con l'obiettivo di gestire al meglio la preparazione in vista della partita con la Turchia - in programma lunedì 5 ottobre a Bologna.
(Unioneonline)