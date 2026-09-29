Un avvio da squadra sicura. Non è il favoloso e irripetibile 7/7 del campionato 2023/24 e neppure i 15 punti senza sconfitte di due anni fa, ma gli 11 punti ottenuti dopo sette giornate dimostrano che la Torres quest'anno non patirà le sofferenze della stagione passata.

L'anno scorso per ottenere 11 punti la squadra sassarese impiegò tutto il girone d'andata, chiuso con una sola vittoria, 8 pareggi e 9 sconfitte. Quest'anno il bilancio è di 3 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte, con 8 gol segnati contro i 9 di tutto il girone d'andata del campionato passato.

Nell'anno da matricola invece dopo 7 giornate i punti erano 7, una media che ha consentito di evitare i playout salvezza ma solo di poco. Quest'anno invece la squadra di Greco viaggia in zona playoff, anche se già domenica ha uno "spareggio" a Campobasso, formazione che la affianca al sesto posto.

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