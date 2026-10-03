Chi perde domani pomeriggio a Campobasso tra i molisani e la Torres (inizio alle 14.30) rischia di uscire dalla zona playoff. Perdono una posizione Campobasso e Torres dopo gli anticipi di questo pomeriggio. Il Perugia ha espugnato Gubbio e ha conquistato il sesto posto solitario, il Pescara ha vinto a Livorno e ha agganciato le due formaizoni rossoblù.

Partita che dirà molto quella di domenica, perché finora la Torres ha sempre perso contro le formazioni che la sopravanzano in classifica (compreso lo Spezia, ma in Coppa Italia) e invece ha fatto sempre punti contro le avversarie che le stanno dietro.

Se i rossoblù di Greco hanno racimolato pochissimo in trasferta (un solo punto in tre partite), il Campobasso ha raccolto pochino in casa: 4 punti sui 9 a disposizione.

Nella Torres rientrano i difensori Zanandrea e Scaringi e l'attaccante Bunino, ma nessuno di loro giocherà dall'inizio.

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