Nicolò Barella e Daniel Maldini tornano fra i convocati della Nazionale, ma nel big match di stasera Francia-Italia (ore 20.45 allo Stade de France) partiranno entrambi dalla panchina. Così ha scelto il commissario tecnico Roberto Mancini, che schiera invece i due fratelli Esposito (l’ex rossoblù Sebastiano e l’interista Francesco Pio) e Kean in attacco nel 4-3-3 degli Azzurri. È invece rimasto a Coverciano Alessandro Romano, per una gestione dei carichi viste le quattro partite ravvicinate (gli Azzurri hanno diviso il gruppo, di 32 giocatori).

Sarà quindi il terzetto Frattesi-Fagioli-Tonali a dover provare a fermare in mezzo al campo lo strapotere della Francia, con l’Italia che si presenta a Saint-Denis dopo la sconfitta all’esordio col Belgio (0-2) e la vittoria di lunedì scorso in Turchia (1-4). I Bleus di Zinédine Zidane, che ritrova gli Azzurri per la prima volta dopo la famosa testata a Marco Materazzi nella finale dei Mondiali del 2006, sono invece in testa al girone di Nations League grazie a un doppio 1-0 su turchi e belgi.

Queste le formazioni ufficiali di Francia-Italia: calcio d’inizio alle ore 20.45, arbitra lo spagnolo Jesús Gil Manzano.

Francia (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué.

In panchina: Restes, Butez, Koundé, Camavinga, Koné, Barcola, Diouf, Yoro, Lacroix, Akliouche, Lepaul.

Commissario tecnico: Zinédine Zidane.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Fagioli, Tonali; Kean, F. P. Esposito, S. Esposito.

In panchina: Carnesecchi, Vicario, Ruggeri, Ricci, Scamacca, Zoma, Doumbia, Maldini, Barella, Vergara, Di Lorenzo, G. Mancini.

Commissario tecnico: Roberto Mancini.

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