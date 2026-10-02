Tutto nel secondo tempo. I gol, i salvataggi provvidenziali di Donnarumma e l'ingresso del rossoblù Daniel Maldini negli ultimi dieci minuti.

A Saint-Denis finisce 1-1 la sfida di Nations League tra Francia e Italia. Gli azzurri di Roberto Mancini cercavano conferme dopo la vittoria contro la Turchia seguita alla sconfitta della prima partita contro il Belgio. E la risposta, positiva, è arrivata dal campo.

L'apertura delle marcature è arrivata da una punizione imprendibile di Olise dal limite: palla sotto la traversa all'incrocio, inarrivabile per Donnarumma. Gli azzurri sono andati subito in difficoltà ma la testa ha prevalso sullo sconforto. Al 62' due cambi importanti decisi da Mancini: dentro Vergara, al debutto con la maglia azzurra, e Barella, fuori Pio Esposito e Fagioli. Sei minuti dopo ecco il pareggio: Bastoni ha approfittato di un brutto errore di Da Cunha in fase d'impostazione, gli ha strappato il pallone dai piedi per poi battere Maignan. Ma le emozioni non sono finite perché Barella ha sfiorato un clamoroso raddoppio. Dietro, le incursioni francesi sono state fermate da un Donnarumma attento. Un equilibrio mantenuto fino al fischio finale.

Il primo tempo

Il primo tempo si era chiuso sullo 0-0 senza reti grazie a una buona organizzazione nelle retrovie azzurre, grazie alla quale sono stati contenuti Olise e compagni.

Se si guarda al bilancio delle occasioni, nella prima frazione gli azzurri hanno mostrato di non essere scesi in campo con timore verso i francesi. Le occasioni da gol sono state due: Kean è riuscito a sbagliare una conclusione a due passi dalla porta difesa da Maignan, mentre sul taccuino finisce anche una girata di Frattesi sugli sviluppi di un corner, con la palla passata a poca distanza dal palo.

Per la squadra di Zidane l’unica vera chance è arrivata da un cross di Olise deviato da Tonali sulla traversa.

(Unioneonline)

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