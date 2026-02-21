È in crescita, di condizione e prestazioni, Alberto Dossena. Tornato a Cagliari dopo dieci mesi di stop per un grave infortunio, il difensore preso dal Como si sta riassestando dopo un 2025 molto difficile. «Sono stato fuori diverso tempo, per me non è stato un periodo facile», le sue parole dopo lo 0-0 di stasera contro la Lazio. «Ho ritrovato un gruppo molto unito, che segue l’allenatore. La classifica dimostra che ci sono stati risultati positivi, stasera abbiamo portato a casa un buon punto».

Dossena ha iniziato la partita facendosi sfuggire Isaksen con un fallo, poi però non ha più sbagliato nulla. «Al rientro con la Roma non avevo i 90’, oggi sono molto soddisfatto della mia prestazione», ricorda. «Spero di poter continuare così».

A Como aveva iniziato la stagione con Fàbregas, ora Dossena ha trovato Pisacane (che lo aveva lanciato in Serie B). «Ci sono molte similitudini fra i due gruppi, con ragazzi validi che stanno dimostrando il loro valore. Io personalmente sono contento di essere tornato a giocare a questi livelli, dopo essere stato fuori a lungo per infortunio».

© Riproduzione riservata