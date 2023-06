Ha lottato su ogni pallone per ottanta minuti, prima di lasciare il posto a Nicolas Viola. Nahitan Nández è stato fondamentale all'andata e anche stasera in Parma-Cagliari ha dato un gran contributo, aiutando la squadra a raggiungere la finale playoff di Serie B.

«Con questa maglia dobbiamo lottare tutti assieme fino alla fine», il messaggio del León appena finito il match del Tardini. «Per noi la retrocessione dell'anno scorso è stata una cosa brutta, come gruppo e come gente sappiamo di essere in debito. Siamo rimasti qui per riportare il Cagliari dove si merita, che è in Serie A, e lo faremo fino alla fine».

Una parola anche sulla solidità di squadra: «L'unica cosa che posso dire è che questo gruppo di persone ha fatto una cosa grandissima. Abbiamo costruito una famiglia ed è quello che si sta vedendo in campo».

