È ripartita la Champions e per le italiane non c’è più spazio per i calcoli: ogni partita è decisiva.

Serata da dimenticare per l’Inter, che cade in casa 1-3 contro l’Arsenal al termine di una gara complicata sin dalle prime battute. I nerazzurri provano a restare agganciati al match, ma la qualità e l’intensità degli inglesi fanno la differenza, lasciando poco margine di manovra e rimandando ogni discorso qualificazione alle prossime sfide.

Più combattuta, e per certi versi eroica, la prova del Napoli. Gli azzurri strappano un pareggio contro il Copenhagen rimasti in dieci. La squadra partenopea ha mostrato carattere e spirito di sacrificio.

