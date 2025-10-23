Nicolò Maspero non giocherà il derby di Budoni e le altre partite della stagione con la maglia bianca. Dopo poco più di un anno a Olbia, il centrocampista figlio d’arte ha rescisso stasera il contratto che lo legava al club gallurese fino al termine della stagione.

Classe 2001, con la divisa dell’Olbia Maspero ha collezionato quest’anno otto presenze e due assist nel campionato di Serie D, più una gara in Coppa Italia, sempre da titolare. Con la sua partenza i galluresi perdono un giocatore di peso e un punto di riferimento alla vigilia di una sfida importante.

