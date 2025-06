La Serie A 2024-2025 è finita da neanche due settimane, ma è già tempo di voltare pagina e passare al nuovo campionato. Il via ufficiale sarà sabato 23 agosto, con gli anticipi della prima giornata, ma già domani sarà possibile programmare la stagione 2025-2026: alle ore 18.30, nell’ambito del Festival della Serie A al Teatro Regio di Parma, sarà presentato il calendario con le partite di tutte le trentotto giornate. Sabato, con L’Unione Sarda in edicola, in regalo uno speciale di quattro pagine con il calendario completo da poter conservare e aggiornare.

La Serie A 2025-2026 prevede due turni infrasettimanali – mercoledì 29 ottobre per la nona giornata e martedì 6 gennaio per la diciannovesima giornata (l’ultima del girone d’andata) – e quattro soste per le nazionali: domenica 7 settembre, domenica 12 ottobre, domenica 16 novembre e domenica 29 marzo. Ultima giornata domenica 24 maggio 2026, mentre nel periodo natalizio si giocherà domenica 21 dicembre (sedicesima giornata), domenica 28 dicembre (diciassettesima giornata) e sabato 3 gennaio (diciottesima giornata). Per il Cagliari l’esordio avverrà una settimana prima dell’inizio del campionato, coi trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Come già avviene dal 2021-2022, anche nella nuova Serie A ci sarà l'asimmetria del calendario: la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella del girone di ritorno. È previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le partite di andata e di ritorno contro la stessa avversaria, in modo da rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

I derby (in questa stagione fra Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma) saranno calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata o nel primo turno infrasettimanale (nona giornata). Le società partecipanti alla Champions League (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) non si incontreranno con quelle qualificate in Europa League (Bologna e Roma) e in Conference League (Fiorentina) nella quinta, ventiduesima, ventiseiesima, ventinovesima, trentaduesima e trentacinquesima giornata, ossia i turni di Serie A che sono preceduti e seguiti da quelli delle competizioni Uefa.

È prevista l'alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società di Serie A: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino e Fiorentina-Pisa. Tuttavia, sono presenti alcune eccezioni dovute a eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno: nello specifico a inizio stagione per Fiorentina e Pisa al fine di consentire l’ultimazione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, che sarà palcoscenico della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026.

© Riproduzione riservata