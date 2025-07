Boris Radunović lascia il ritiro in Austria e fa rientro anticipato in Sardegna, saltando così l'amichevole di sabato (ore 14) contro l'Hannover. Il portiere, tornato in rossoblù dopo il prestito al Bari, si è infortunato ieri dopo appena due minuti e mezzo dal suo ingresso in campo nella partita di Linz col Galatasaray: la prima diagnosi parla di un infortunio muscolare al polpaccio sinistro, da valutare con ulteriori accertamenti che farà a Cagliari.

Senza Radunović, il Cagliari oggi si è allenato al Voestalpine Stadion di Pasching, a pochi chilometri da Linz. Nella seduta odierna due i gruppi di lavoro: per i calciatori maggiormente impegnati ieri sera contro il Galatasaray sessione di lavoro aerobico, mentre per gli altri lo staff tecnico ha definito esercizi di attivazione, struttura tecnica e giochi di posizione. A chiudere, i rossoblù hanno svolto un lavoro atletico. Non è in gruppo Michael Folorunsho, ufficiale da oggi, che attenderà la squadra direttamente in Sardegna.

Domani mattina il Cagliari si allenerà ancora in Austria, poi nel pomeriggio la partenza per la Germania e sabato l'amichevole con l'Hannover. Da lì il ritorno in Sardegna, con la successiva partita sabato 2 agosto alle ore 20.30 nell'attesa prima edizione del Trofeo Gigi Riva all'Unipol Domus contro il Saint-Étienne.

