Cagliari, è fatta per Michael Folorunsho: in mattinata le visite mediche a Roma a Villa Stuart, poi la firma del contratto e l’annuncio ufficiale.

Il centrocampista nato a Roma 27 anni fa arriva dal Napoli - ma aveva terminato la stagione in prestito alla Fiorentina - con la formula del prestito con diritto di riscatto. La cifra fissata per l'acquisizione definitiva del giocatore è di circa otto milioni.

Le visite mediche erano in programma da ieri ma sono slittate a oggi per la necessità di limare alcuni dettagli per la definizione del passaggio in rossoblù. Il calciatore si aggregherà subito alla squadra in ritiro, impegnata stasera in un’amichevole a Linz contro il Galatasaray.

(Unioneonline)

