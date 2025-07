Il maltempo sotto forma di acquazzoni costringe all'annullamento di quella che doveva essere la prima uscita stagionale della squadra sassarese allenata da Michele Pazienza che sta curando la preparazione nel ritiro di Sappada (Udine). Torres e Padova si sarebbero dovute affrontare oggi alle 17 nel campo di Sottocastello di Pieve di Cadore ma le due società viste le condizioni atmosferiche e le previsioni sfavorevoli si sono accordate per rinviare la gara, con la speranza che possa essere recuperata. in accordo tra le due società per via delle condizioni meteorologiche avverse di queste ore in Veneto.

Un vero peccato, anche perché c'era molta cuirosità per la prima uscita della nuova Torres, per di più contro una neopromossa in serie B come il Padova.

Debutto rimandato a domenica contro il Venezia, fresco retrocesso dalla serie A. Si giocherà alle 17.30 nello stadio comunale di Longarone.

