Solo allenamento oggi nel ritiro di Sappada dopo l'annullamento dell'amichevole contro il Padova. Da tre giorni ha raggiunto la squadra l'ultimo nuovo acquisto: la punta Luca Bonin, classe 2006, che ha firmato un contratto triennale di apprendistato professionalizzante: "Ho trovato un gruppo molto unito che mi ha accolto subito bene".

Bonin non ha esitato quando gli è stata fatta la proposta: "Quando ho sentito che la Torres mi ha cercato anche in maniera insistente sono rimasto contento, mi sono informato è una grande società, sono contento di essere qui e farò del mio meglio per aiutare la squadra".

Il neo rossoblù è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese: in Primavera 1 ha totalizzato 33 presenze siglando 7 gol: "La Primavera 1 è un livello alto, so che il calcio dei grandi è un calcio più fisico e sarà dura, bisognerà avere un altro passo e un altro approccio alle gare".

Luca Bonin spiega in quale ruolo preferisce giocare: "Ho fatto sempre l'attaccante, anche seconda punta o giocare a destra in un attaccoa tre per rientrare e tirare col mancino che è il mio piede".

