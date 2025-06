Il weekend del 17 agosto. È la data in cui il Cagliari debutterà a livello ufficiale nella stagione 2025-2026 con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, con un nuovo allenatore che sarà deciso in questi giorni dopo la separazione con Davide Nicola (a oggi il favorito è Paolo Vanoli, che ha appena lasciato il Torino). La partita si giocherà in gara secca e all’Unipol Domus.

La Lega Serie A, alla vigilia del calendario del campionato (sarà svelato domani alle 18.30 a Parma), ha comunicato le date della nuova stagione. La Coppa Italia prenderà il via nel weekend del 10 agosto con il turno preliminare: da qui arriverà l'avversario del Cagliari, con la vincente della sfida tra Avellino e Audace Cerignola (salvo modifiche al tabellone). In caso di passaggio del turno, i rossoblù giocherebbero il 24 settembre ai sedicesimi ed eventualmente a dicembre (il 3 o il 17) gli ottavi in casa del Napoli.

Per quanto riguarda la Serie A, prima giornata di campionato con gli anticipi sabato 23 agosto. Turni infrasettimanali mercoledì 29 ottobre e martedì 6 gennaio, soste domenica 7 settembre, domenica 12 ottobre, domenica 16 novembre e domenica 29 marzo tutte per le nazionali. Si chiude domenica 24 maggio 2026, nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, 28 dicembre e 3 gennaio.

