Arriva una sconfitta per il Cagliari nella seconda amichevole del precampionato. A Linz, in Austria, la squadra di Fabio Pisacane perde 3-1 contro il Galatasaray campione di Turchia in carica: non basta il gol di Adopo in avvio. Per i rossoblù debutto della nuova prima maglia, presentata oggi.

Cagliari in campo col 3-5-2: Caprile; Wieteska, Deiola, Obert; Zappa, Adopo, Liteta, Prati, Zortea; Piccoli, Luvumbo. Prima grossa occasione per il Galatasaray all'8', con Kutlu che riceve palla da sinistra al limite dell'area e calcia con Caprile bravo ad alzare in angolo. Dalla battuta dalla bandierina, sul primo palo, deviazione di testa di Lemina e il portiere rossoblù è strepitoso a togliere il pallone dalla porta.

La replica del Cagliari è al 15', discesa di Piccoli e assist per Luvumbo il cui tiro è parato da Günay. L'azione prosegue e Zortea dalla sinistra arriva sul fondo e crossa d'esterno per il colpo di testa vincente nell'area piccola di Adopo: 0-1 e bella giocata corale della squadra di Pisacane.

È un vantaggio che però non dura molto, perché tempo cinque minuti e il Galatasaray ha pareggiato. Su traversone da sinistra di Jakobs, a centro area l’ex Palermo Sallai gira col sinistro e stavolta Caprile riesce solo a toccare ma il pallone gli passa fra le gambe e finisce in rete. Al 27’ punizione da sinistra, deviazione dell’ex Sassuolo Kaan Ayhan e blocca Caprile.

Il Galatasaray ribalta la situazione alla mezz’ora, con indecisione tra Deiola e Zappa a favorire Jakobs sulla sinistra, assist al centro dove per Yılmaz è facile battere a rete per il 2-1. Il Cagliari potrebbe pareggiare prima dell’intervallo, ma su un sinistro secco di Luvumbo (bravo ad accentrarsi saltando un avversario) al 40’ la palla sbatte sul palo.

Nella ripresa c’è Radunović al posto di Caprile (unico cambio del Cagliari) ma la sua partita dura appena due minuti e mezzo, perché su un appoggio difensivo sente dolore alla gamba sinistra e chiede il cambio. Dentro quindi Iliev, che si è unito al gruppo domenica. Subisce il 3-1 al 58’, con un colpo di testa di Arda Ünyay su punizione da destra dell’ex Palermo Sallai.

Al 64’ serie di cambi per il Galatasaray, fra cui l’ingresso di Álvaro Morata che attende il via libera per tornare in Serie A (al Como). Poi, al 71’, spazio per Vinciguerra, Di Pardo, Borrelli e Rog e al 78’ per Felici e Idrissi. Proprio quest’ultimo, due minuti dopo il suo ingresso in campo, lanciato sulla sinistra con tanto campo a disposizione cerca l’assist per Borrelli e una deviazione di un avversario manda il pallone in corner. Pintus e Cavuoti giocano gli ultimi sette minuti, si chiude senza recupero.

