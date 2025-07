È ufficiale la cessione di Simone Scuffet al Pisa. Il portiere, rientrato dal prestito al Napoli dove si era trasferito a gennaio nell’operazione che ha portato al Cagliari Elia Caprile, lascia i rossoblù per trasferirsi a titolo definitivo in Toscana. Lunedì aveva svolto le visite mediche al J Medical, il centro della Juventus a Torino, oggi la firma su un contratto fino al 30 giugno 2028.

«Esempio di professionalità e dedizione, lascia l’Isola dopo 46 gare», il saluto del Cagliari Calcio all’ormai ex portiere rossoblù. Scuffet, classe ‘96, era arrivato nell’estate 2023 e aveva esordito l’8 ottobre dello stesso anno in una partita contro la Roma, soffiando il posto a Boris Radunović. Nella scorsa stagione, invece, era stato Alen Sherri a sorpassarlo nelle gerarchie di Davide Nicola prima di chiudere col Napoli per Caprile.

Sempre in tema di visite mediche, sono attese quelle di Răzvan Marin con l’Aek. Il club di Atene ha chiuso ieri sera la trattativa col Cagliari per l’acquisto del centrocampista rumeno: nelle casse della società entra un milione, più un altro milione e quattrocentomila euro di ingaggio risparmiati dall’ultimo anno di contratto. Marin ha salutato i compagni ieri sera, in chiusura del ritiro a Ponte di Legno.

Ha cominciato invece nelle scorse ore l’iter delle sue visite mediche a Villa Stuart Michael Folorunsho, che non sarà però a disposizione per le due amichevoli contro Galatasaray (oggi alle 19.30) e Hannover (sabato alle 14).

