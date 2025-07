«Sono molto contento, non vedo l’ora di iniziare quest’avventura: ci vediamo presto». Sono le prime parole di Michael Folorunsho all’aeroporto di Elmas, ancora non da giocatore del Cagliari perché formalmente il contratto lo firmerà solo nella giornata di oggi. Atterrato nella tarda serata di ieri con un volo proveniente da Roma Fiumicino (alle 23.19, con venti minuti d’anticipo sull’orario previsto), il centrocampista è stato accolto da alcuni tifosi che hanno atteso fino a mezzanotte circa, quando il classe ‘98 è apparso agli arrivi. «Sono molto carico e molto motivato, ho parlato anche col mister e con alcuni compagni», ha aggiunto.

Folorunsho si trasferisce al Cagliari dal Napoli in prestito con diritto di riscatto, fissato a circa otto milioni di euro. Un’operazione chiusa nella mattinata di lunedì e che ha poi necessitato di un paio di giorni per sistemare ulteriori formalità burocratiche, normale quando c’è di mezzo Aurelio De Laurentiis. Diventa il secondo volto nuovo del Cagliari 2025-2026, dopo Gennaro Borrelli, e ritrova i rossoblù che da avversario aveva sfidato nella celebre finale playoff a giugno 2023 quando era al Bari.

Nella scorsa stagione Folorunsho si è diviso tra Napoli e Fiorentina, senza troppa fortuna. Non rientrava nei piani di Antonio Conte, tanto da non essere stato convocato per il ritiro dei partenopei. Per questo motivo, non si è unito al gruppo rimasto in Austria dopo l’amichevole persa ieri col Galatasaray (3-1) e non prenderà parte nemmeno al test di sabato (ore 14) in casa dell’Hannover. Rimarrà a lavorare in questi giorni al Crai Sport Center di Assemini, dove il resto della squadra di Fabio Pisacane si ritroverà la prossima settimana.

(Unioneonline)

