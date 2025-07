Continuano i test di Fabio Pisacane, per valutare la squadra nel corso del precampionato. Alle 19.30 il calcio d’inizio di Galatasaray-Cagliari, seconda amichevole dei rossoblù in attesa dell’esordio ufficiale in Coppa Italia del 16 agosto. Il modulo scelto è ancora il 3-5-2, con la conferma della coppia Piccoli-Luvumbo già vista sabato contro l’Ospitaletto Franciacorta (un gol a testa) e la presenza in difesa di Mateusz Wieteska, che è rientrato dal prestito al Paok e per ora rimane in rosa.

Si gioca alla Raiffeisen Arena di Linz. Non sono a disposizione Gianluca Gaetano, Yerry Mina e Leonardo Pavoletti, rientrati in anticipo in Sardegna dove proseguiranno il loro lavoro personalizzato. I tre non prenderanno parte nemmeno all’altra amichevole internazionale, quella di sabato (ore 14) in casa dell’Hannover in Germania. E non ci sarà nemmeno Michael Folorunsho, il nuovo acquisto (ancora da ufficializzare) che ha svolto le visite mediche oggi a Roma ed è atteso a Cagliari in tarda serata.

Queste le formazioni ufficiali di Galatasaray-Cagliari. Rossoblù in campo con la nuova prima maglia “Of salt and wind”, presentata oggi e al suo debutto.

Galatasaray (4-2-3-1): Günay Güvenç; Frankowski, Kaan Ayhan, Sánchez, Eren; Kutlu, Lemina; Sallai, Yılmaz, Jakobs; Kutucu.

In panchina: Jankat, Enes, Jelert, Köhn, Abdülkerim, Metehan, Arda, Yunus, Sara, Yusuf, Torreira, Morata.

Allenatore: Okan Buruk.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Wieteska, Deiola, Obert; Zappa, Adopo, Liteta, Prati, Zortea; Piccoli, Luvumbo.

In panchina: Ciocci, Iliev, Radunović, Pintus, Idrissi, Di Pardo, Luperto, Vinciguerra, Sulev, Veroli, Trepy, Rog, Cavuoti, Borrelli, Felici.

Allenatore: Fabio Pisacane.

© Riproduzione riservata