Il Cagliari Calcio ha svelato la nuova maglia rossoblù per le partite casalinghe.

“Of Salt and Wind” (Di sale e di vento) è il nome scelto per il nuovo Home Kit firmato Eye Sport del club sardo per la stagione 2025/26: una casacca «che racconta la Sardegna, ispirata agli elementi che plasmano la sua identità: il mare e il vento».

Per presentare l’Home Kit 25/26 sono stati scelti due luoghi di mare simbolo del Sud Sardegna: Punta Molentis, all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara a Villasimius – con la collaborazione dello stabilimento “I Due Mari” – e il tratto di mare adiacente Cala Fighera, a Cagliari.

Quanto al design, «il tradizionale rosso e blu a quarti – viene spiegato – è attraversato da una trama grafica sublimatica nel quarto blu, ispirata ai riflessi mutevoli del mare sardo, come un flusso che annulla le distanze e unisce l’Isola al resto del mondo».

Ancora: «Realizzata in tessuto tecnico con fibre di poliestere Dimple e spandex, la maglia integra inserti in Round Mesh e Light Mesh da filato Repreve® di origine riciclata, per unire prestazione e sostenibilità».

I dettagli sulle maniche richiamano graficamente i simboli del Maestrale, vento che da nord-ovest scolpisce da sempre paesaggi, gesti e storie isolane.

Il colletto in costina con inserto bianco a contrasto ospita all’interno il tergisudore personalizzato con le scritte “Cagliari Calcio” e “EYE Sport”.

Sul petto, lato cuore, campeggia lo scudetto del Club; sul lato opposto il logo EYE Sport. Entrambi sono in silicone di ultima generazione, alleggeriti di oltre il 70%. Un’altra novità arriva anche dal front sponsor, che per le prossime tre stagioni sarà Doppio Malto.

