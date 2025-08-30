Era fatta per il Cagliari, che ha visto sfumare al 95’ quello che sarebbe stato un gran punto sul campo della squadra campione in carica. L’1-0 in favore del Napoli lascia tanto amaro in bocca a Fabio Pisacane, che promuove la prestazione dei suoi: «Dispiace soprattutto per i ragazzi, che meritavano un epilogo diverso», afferma a caldo. «Il calcio è questo: domenica scorsa abbiamo preso un punto al 94’, stavolta al 95’ l’abbiamo lasciato. Ci sono però tante cose buone, sono sicuro che la squadra prenderà dalle prossime gare quanto meritato in queste due».

Il Cagliari era riuscito a bloccare gli avversari e non aveva concesso tante occasioni. «Nella mia mentalità c’era la volontà di non fare una partita tutti chiusi dietro. L’avevamo preparata pensando di alzare anche il baricentro, mettendo a gara in corso qualche giocatore che poteva creare occasioni. Il piano stava andando come l’avevamo pensato», la spiegazione tattica di Pisacane. Che evidenzia anche quanto prodotto: «Abbiamo avuto delle situazioni dove potevamo creare qualche grattacapo al Napoli. Coi cambi ci siamo messi 4-3-3 che diventava 4-5-1: dispiace per la sconfitta, ma bisogna accettare quanto ha detto il campo».

Tra i giocatori positivi di stasera anche Adopo. «Michel è un ragazzo che ha qualità importantissime: può fare molto bene in fase di interdizione, ma non ha paura di giocare a calcio e il compito nostro è avvicinarlo di più alla porta», lo elogia Pisacane. Sul mercato in arrivo Zé Pedro e Juan Rodrígeuz: «Siamo in contatto diretto con la società. Qualcosa è in dirittura d'arrivo dall’estero, sicuramente dietro siamo carenti dal punto di vista numerico. Poi il mercato è dinamico: io sono contento di allenare questo gruppo di ragazzi, cerco di trasmettere a loro il carattere che ho avuto da calciatore».

