Napoli-Cagliari, le pagelle rossoblù: Caprile para tutto fino al 95’, bene PalestraLe valutazioni sulla squadra di Fabio Pisacane, sconfitta al quinto minuto di recupero
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Cagliari vedeva il traguardo a un passo, quando al 95’ il gol di Anguissa ha tolto ai rossoblù un punto che sembrava ormai conquistato: nelle pagelle della sconfitta per 1-0 di Napoli.
Caprile 7
Para tutto fino al 95’, decisivo due volte.
Zappa 6,5
Resiste nonostante l’ammonizione dopo cinque minuti.
(dal 13' st Luvumbo 6)
Si piazza in fascia, un bel cross per Folorunsho.
Mina 6,5
Domina di testa contro Lucca.
Luperto 6,5
Si oppone ai vari tentativi del Napoli.
Palestra 6,5
Lanciato dal 1’, debutta in maniera propositiva.
(dal 38' st Di Pardo sv)
Adopo 6,5
Tanta sostanza in mezzo al campo.
Prati 6,5
Dà una mano davanti alla difesa.
(dal 20' st Gaetano 6)
Una punizione nel finale respinta nell’area piccola.
Deiola 6,5
Serve una gran palla a Esposito nel primo tempo.
Obert 7
Si impone sulla fascia sinistra.
Folorunsho 6,5
Ha la chance del gol dell’ex: lo manca di poco.
(dal 38' st Idrissi sv)
Esposito 6
Un colpo di testa sfiorato e un tiro da centrocampo.
(dal 21' st Borrelli 6)
Permette al Cagliari di alzare il baricentro.
Pisacane 6,5
Aveva incartato il Napoli fino all’ultimo secondo.