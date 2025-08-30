Ha avuto tanto lavoro sulla fascia sinistra Adam Obert, ma è riuscito a tenere a bada uno dei giocatori più cercati dal Napoli: Matteo Politano. Il difensore slovacco, schierato da esterno, è stato fra i più positivi stasera nei rossoblù. «Ma dispiace molto per come è andata, perché avevamo fatto un’ottima partita», la sua amarezza. «Sapevamo che non era facile giocare contro i campioni in carica e in casa loro, sapevamo che c’erano tanti sacrifici da fare. Poi verso la fine è arrivata un po’ di stanchezza, abbiamo perso lucidità».

Obert mantiene l’ottimismo. «Ma siamo sulla strada giusta: dobbiamo prendere le cose positive e imparare da quelle negative». Il piano gara provato in settimana aveva funzionato. «Avevamo fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister e che avevamo preparato», conferma. «Non abbiamo nulla da rimpiangere, però è chiaro che perdere all’ultimo fa male».

La prestazione nel complesso soddisfa Obert: «Sapevamo che il Napoli sarebbe partito forte, ma sapevamo chi marcare e abbiamo fatto bene. In difesa siamo stati bravi a non fargli creare delle occasioni importanti. Ripartiamo dal fatto di aver fatto un’ottima partita. E sono contento di aver ritrovato Lobotka, che è un mio compagno di nazionale e con cui ho un bel rapporto».

© Riproduzione riservata