Giornata numero due per la Serie A, che precede la prima sosta per le nazionali della stagione. Queste le partite, i risultati, i marcatori e la classifica: il Cagliari gioca sabato alle 20.45 in casa del Napoli campione in carica.

Venerdì 29 agosto

Cremonese-Sassuolo 3-2 (37' F. Terracciano, 39' F. Vázquez, 64' Pinamonti, 73' rig. Berardi, 93’ rig. De Luca)

Lecce-Milan (ore 20.45)

Sabato 30 agosto

Bologna-Como (ore 18.30)

Parma-Atalanta (ore 18.30)

Napoli-Cagliari (ore 20.45)

Pisa-Roma (ore 20.45)

Domenica 31 agosto

Genoa-Juventus (ore 18.30)

Torino-Fiorentina (ore 18.30)

Inter-Udinese (ore 20.45)

Lazio-Verona (ore 20.45)

Classifica Serie A

Cremonese 6
Inter 3
Napoli 3
Juventus 3
Como 3
Roma 3
Fiorentina 1
Cagliari 1
Atalanta 1
Verona 1
Udinese 1
Pisa 1
Lecce 1
Genoa 1
Milan 0
Bologna 0
Parma 0
Lazio 0
Sassuolo 0
Torino 0

