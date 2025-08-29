Serie A: la Cremonese batte il Sassuolo al 93’, Nicola a punteggio pienoRisultati, classifica e marcatori della seconda giornta di campionato
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Giornata numero due per la Serie A, che precede la prima sosta per le nazionali della stagione. Queste le partite, i risultati, i marcatori e la classifica: il Cagliari gioca sabato alle 20.45 in casa del Napoli campione in carica.
Venerdì 29 agosto
Cremonese-Sassuolo 3-2 (37' F. Terracciano, 39' F. Vázquez, 64' Pinamonti, 73' rig. Berardi, 93’ rig. De Luca)
Lecce-Milan (ore 20.45)
Sabato 30 agosto
Bologna-Como (ore 18.30)
Parma-Atalanta (ore 18.30)
Napoli-Cagliari (ore 20.45)
Pisa-Roma (ore 20.45)
Domenica 31 agosto
Genoa-Juventus (ore 18.30)
Torino-Fiorentina (ore 18.30)
Inter-Udinese (ore 20.45)
Lazio-Verona (ore 20.45)
Classifica Serie A
Cremonese 6
Inter 3
Napoli 3
Juventus 3
Como 3
Roma 3
Fiorentina 1
Cagliari 1
Atalanta 1
Verona 1
Udinese 1
Pisa 1
Lecce 1
Genoa 1
Milan 0
Bologna 0
Parma 0
Lazio 0
Sassuolo 0
Torino 0
(Unioneonline)