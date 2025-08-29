Dopo che le trattative per Stefan Posch del Bologna e Raphael Kofler del Südtirol non si sono chiuse positivamente, il Cagliari si rivolge al Portogallo nella ricerca del difensore per completare il reparto. Il direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi ha avviato una trattativa con il Porto per Zé Pedro, centrale classe '97 che ha giocato nelle prime due partite del campionato portoghese da subentrato. L'operazione è avanzata, con il via libera che dovrebbe arrivare tra stanotte e domani mattina. L’arrivo di un difensore è una precisa richiesta dell’allenatore Fabio Pisacane.

Zé Pedro è un difensore centrale di piede destro, ossia il profilo cercato dal Cagliari anche per parola del presidente Tommaso Giulini, che il Porto ha promosso dalla squadra B durante la stagione 2023-2024. Lo scorso anno ha raccolto 30 presenze in tutte le competizioni, comprese 3 al Mondiale per Club a giugno negli Stati Uniti dove ha giocato per intero la fase a gironi (270'). È di proprietà del Porto dal 2021, prima ha giocato fra le altre con Estrela Amadora, Braga e Fafe.

Il mercato chiuderà lunedì alle 20. Il Cagliari oggi ha anche ufficializzato la cessione in prestito al Pescara (Serie B) di Alessandro Vinciguerra, uno dei protagonisti della vittoria della Coppa Italia Primavera nella scorsa stagione.

