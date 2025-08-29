Prima gara della stagione fuori dall'isola per la Torres, che domani sera alle 18 è di scena a Campobasso. La squadra molisana è reduce dalla sconfitta di Ravenna per 3-2, ma in casa in Coppa Italia ha travolto la Casertana per 3-0.

Il tecnico Pazienza deve fare a meno della mezz'ala Lunghi, squalificato, dell'esterno Lattanzio, out due mesi per infortunio muscolare, e di Mastinu che proprio oggi si è sottoposto a un intervento di meniscectomia selettiva a seguito della lesione meniscale rimediata al ginocchio sinistro nelle scorse settimane.

Sono invece partiti con la squadra gli ultimi due acquisti: la mezzala Sala e la punta Starita. Probabile un loro impiego almeno nella ripresa.

