Prima trasferta e prima sconfitta per la Torres che a Campobasso perde 2-1. C'è il rammarico di non aver gestito il pareggio dopo la rete di rapina di Musso al 65', ma va anche detto che nel primo tempo la squadra di Pazienza ha concesso troppo ai molisani.

La cronaca. È illusorio l'avvio della Torres, che spinge a sinistra con Nunziatini e al 20' il servizio per Musso produce un diagonale largo dell'attaccante. Il Campobasso è pericoloso con gli affondi di Bifulco e proprio la punta di casa sblocca al 22', deviando da pochi metri il tiro di Gala con la palla che diventa imparabile. I molisani insistono e al 22' la rovesciata di Padula si infrange sul palo destro. Ci provano anche Parisi e di nuovo Bifulco ma senza inquadrare la porta. La Torre riemerge nel finale: angolo sinistro e al volo Brentan calcia angolato di precisione ma Tantalocchi si tuffa e respinge.

Nella ripresa viene fuori la Torres che con Brentan cerca il gol: il palo destro respinge il tiro, segna Musso ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Miracolo del portiere al 59' su tiro angolato di Brenta, ma nulla può al 65' quando sulla palla rasoterra messa in mezzo da Antonelli sbuca Musso tra due difensori e quasi sottoporta pareggia.

Il Campobasso torna avanti nell'unica vera azione costruita nel secondo tempo: angolo sinistro, incornata di Magnaghi respinta dal palo sinistro e Bifulco raddoppia. Nel finale entrano anche i nuovi acquisti Di Stefano, Sala e Starita, ma il risultato non cambia.

